«Хочу, чтобы ты знал». Остин Ривз обратился к Бронни Джеймсу в межсезонье

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз высоко оценил прогресс Бронни Джеймса, который был выбран клубом на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2024 года.

«Он стал действительно хорошим игроком. На днях мы играли в гольф, и я сразу сказал ему: «Хочу, чтобы ты знал — в предсезонке и даже до неё ты выглядел одним из лучших на площадке почти каждый день.

Просто продолжай в том же духе». Он хороший парень, с правильным подходом и желанием работать. Он хочет соревноваться и становиться лучше, так что респект ему», — сказал Ривз во время общения со СМИ.

Бронни вместе с новичками «Лейкерс» поздравили Леброна: