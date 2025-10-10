Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Хочу, чтобы ты знал». Остин Ривз обратился к Бронни Джеймсу в межсезонье

«Хочу, чтобы ты знал». Остин Ривз обратился к Бронни Джеймсу в межсезонье
Комментарии

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз высоко оценил прогресс Бронни Джеймса, который был выбран клубом на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2024 года.

«Он стал действительно хорошим игроком. На днях мы играли в гольф, и я сразу сказал ему: «Хочу, чтобы ты знал — в предсезонке и даже до неё ты выглядел одним из лучших на площадке почти каждый день.

Просто продолжай в том же духе». Он хороший парень, с правильным подходом и желанием работать. Он хочет соревноваться и становиться лучше, так что респект ему», — сказал Ривз во время общения со СМИ.

Сейчас читают:
Сын Леброна — не просто плох, а ужасен. Почему так?
Сын Леброна — не просто плох, а ужасен. Почему так?

Бронни вместе с новичками «Лейкерс» поздравили Леброна:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android