«Безумие». Дончич назвал три страны Европы с лучшей баскетбольной атмосферой на аренах

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич ответил на вопрос по поводу атмосферы на европейских аренах.

— Многие ошеломлены, когда видят кадры с трибун крупных европейских баскетбольных матчей. Арены НБА по сравнению с этим — безмятежные?

— Я бы сказал, что в Европе ты не слышишь, о чём говорят люди, потому что очень громко. Особенно в Сербии, Греции, Турции. Думаю, в этих трёх странах лучшая атмосфера. Лучшая публика, я про это. Самым жёстким был плей-офф с «Панатинаикосом», когда я практически не слышал товарища по команде, который был рядом со мной, это было безумие. А потом мы стали проигрывать.

— Стало громче?

— Да. Вы может видеть, сколько международных игроков сейчас входит в пятёрку или десятку лучших в НБА. Думаю, международный баскетбол поднимается всё выше и выше. Это волнительно, как будто весь мир теперь смотрит НБА из-за такого количества международных игроков. Конечно, есть американские игроки, которые всё ещё невероятны, но, знаете, мы поднимаемся к ним, — сказал Дончич на YouTube-канале First We Feast.

Луку Дончича заметили у бургерной в США: