Дончич ответил на вопрос про самое безумное действие Ирвинга с мячом

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич ответил на вопрос по поводу бывшего товарище по команде («Даллас Маверикс») Кайри Ирвинга.

— Самое безумное, что Кайри Ирвинг делал с мячом? Смотрю клипы с ним на тренировке и кажется, что это оптическая иллюзия.
— Я многое видел, особенно на тренировках, там он старается ещё больше. В играх он пробует то, что не пробовал никто, но даже на тренировках он выкладывается на полную. Когда ты думаешь, что можешь его остановить, он всегда находит способ добраться до корзины. Он пытался научить меня своему владению, но ничего не получилось». – сказал Дончич на YouTube-канале First We Feast.

Кайри Ирвинг объяснил, когда примет решение о завершении профессиональной карьеры

Дэвис, Ирвинг и Купер на медиадне «Даллас Маверикс»:

