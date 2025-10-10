Дёмин поделился эмоциями от встречи с Джеки Чаном, показав совместное фото с актёром

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился эмоциями от встречи с известным актёром и каскадёром Джеки Чаном, которая произошла во время одного из командных мероприятий.

«Как круто пообщаться и сделать совместное фото с человеком, на чьих фильмах выросло несколько поколений. Ждём Джеки на официальных играх в Бруклине», — написал Дёмин в своём телеграм-канале, прикрепив совместное фото с Чаном.

Фото: Из личного архива Егора Дёмина

Напомним, 10 и 12 октября «Нетс» сыграют два матча с «Финикс Санз». Начало игр запланировано на 15:00 и 14:00 мск соответственно. Отметим, что Дёмин не сможет принять участие в этих встречах из-за травмы.