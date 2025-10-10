Защитник «Оклахомы» Уоллес забил невероятный бросок в предсезонном матче НБА

В данный момент проходит матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимает «Шарлотт Хорнетс». На момент написания новости счёт на табло — 100:85 в пользу домашней команды.

Разыгрывающий «Оклахомы» Кейсон Уоллес в начале третьей четверти отметился ярким моментом: на последних секундах владения он забил под сирену. После того как его трёхочковый бросок не достиг цели, Уоллес подобрал мяч за кольцом и успешно отправил его в корзину. «Чемпионат» публикует видео этого эпизода.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.