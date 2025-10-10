Защитник «Оклахомы» Уоллес забил невероятный бросок в предсезонном матче НБА
Поделиться
В данный момент проходит матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимает «Шарлотт Хорнетс». На момент написания новости счёт на табло — 100:85 в пользу домашней команды.
Разыгрывающий «Оклахомы» Кейсон Уоллес в начале третьей четверти отметился ярким моментом: на последних секундах владения он забил под сирену. После того как его трёхочковый бросок не достиг цели, Уоллес подобрал мяч за кольцом и успешно отправил его в корзину. «Чемпионат» публикует видео этого эпизода.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
НБА — предсезонные матчи
10 октября 2025, пятница. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
4-я четверть
106 : 96
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер, Youngblood, Дорт, Уильямс, Карузо, Джо, Дженг, Гортман, Austin, Леонс, Уиггинс, Уоллес, Barnhizer, Хартенштайн
Шарлотт Хорнетс: Бриджес, Болл, James, Knueppel, Секстон, Петерсон, Kalkbrenner, Ривз, Диабате, Баджи, Коннотон, Пламли, Манн, Миллер, Симпсон, Динвидди, Салон, McNeeley, Dixon
Комментарии
- 10 октября 2025
-
05:15
-
05:04
-
04:30
-
03:50
-
03:10
-
02:30
-
02:02
-
01:03
-
00:35
-
00:24
-
00:00
- 9 октября 2025
-
23:54
-
23:40
-
23:39
-
23:37
-
22:44
-
22:23
-
22:00
-
21:33
-
21:23
-
20:57
-
20:09
-
19:55
-
19:20
-
18:40
-
18:09
-
17:39
-
17:00
-
16:23
-
16:03
-
15:41
-
14:28
-
14:17
-
14:08
-
13:59