«Шарлотт» проиграл чемпиону НБА «Оклахоме» в предсезонном матче

В ночь с 9 на 10 октября на паркете «Чизпик Энерджи-Арена» (Оклахома-Сити, США) завершился предсезонный матч НБА между «Шарлотт Хорнетс» и победителем предыдущего сезона-2024/2025 «Оклахома-Сити Тандер». Выиграли хозяева со счётом 122:116.

Тройку самых результативных игроков матча составили защитник хозяев Айзея Джо, набравший 19 очков при двух подборах, защитник гостей Тре Манн (18 очков, четыре подбора и две результативные передачи) и разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер (16 очков, один подбор и пять голевых передач).

В следующем предсезонном матче «Оклахома-Сити Тандер» встретится в гостях с «Индианой Пэйсерс». «Шарлотт Хорнетс» сыграет дома с «Даллас Маверикс». Оба матча пройдут 12 октября.