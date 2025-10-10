Скидки
Баскетбол

«Шарлотт» проиграл чемпиону НБА «Оклахоме» в предсезонном матче

«Шарлотт» проиграл чемпиону НБА «Оклахоме» в предсезонном матче
В ночь с 9 на 10 октября на паркете «Чизпик Энерджи-Арена» (Оклахома-Сити, США) завершился предсезонный матч НБА между «Шарлотт Хорнетс» и победителем предыдущего сезона-2024/2025 «Оклахома-Сити Тандер». Выиграли хозяева со счётом 122:116.

НБА — предсезонные матчи
10 октября 2025, пятница. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
122 : 116
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Оклахома-Сити Тандер: Джо - 19, Гилджес-Александер - 16, Уиггинс - 13, Карузо - 11, Леонс - 10, Barnhizer - 9, Дорт - 8, Хартенштайн - 8, Youngblood - 7, Гортман - 7, Уильямс - 6, Уоллес - 6, Austin - 2, Дженг
Шарлотт Хорнетс: Манн - 18, Болл - 15, Секстон - 15, Диабате - 14, Миллер - 14, Бриджес - 8, Knueppel - 8, Kalkbrenner - 8, Салон - 6, Пламли - 4, Петерсон - 2, Симпсон - 2, McNeeley - 2, James, Ривз, Баджи, Коннотон, Динвидди, Dixon

Тройку самых результативных игроков матча составили защитник хозяев Айзея Джо, набравший 19 очков при двух подборах, защитник гостей Тре Манн (18 очков, четыре подбора и две результативные передачи) и разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер (16 очков, один подбор и пять голевых передач).

В следующем предсезонном матче «Оклахома-Сити Тандер» встретится в гостях с «Индианой Пэйсерс». «Шарлотт Хорнетс» сыграет дома с «Даллас Маверикс». Оба матча пройдут 12 октября.

