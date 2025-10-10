Видео: Егор Дёмин внимательно слушает наставления от легенды НБА

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин в настоящее время вместе со своей командой находится в Макао, где проходит предсезонную подготовку к сезону-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

На одной из тренировок «Бруклина» Дёмин внимательно слушал наставления от члена Зала славы баскетбола, восьмикратного участника Матча всех звёзд НБА Винса Картера, чей 15-й номер был выведен из обращения клубом «Нетс».

Винс Картер даёт наставления Егору Дёмину

Напомним, сегодня, 10 октября, «Бруклин» проведёт предсезонный матч с «Финикс Санз», начало игры — в 15:00 мск. При этом существует вероятность, что Дёмин пропустит старт регулярного чемпионата из-за травмы.