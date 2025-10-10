Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Видео: Егор Дёмин внимательно слушает наставления от легенды НБА

Видео: Егор Дёмин внимательно слушает наставления от легенды НБА
Комментарии

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин в настоящее время вместе со своей командой находится в Макао, где проходит предсезонную подготовку к сезону-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

На одной из тренировок «Бруклина» Дёмин внимательно слушал наставления от члена Зала славы баскетбола, восьмикратного участника Матча всех звёзд НБА Винса Картера, чей 15-й номер был выведен из обращения клубом «Нетс».

Винс Картер даёт наставления Егору Дёмину

Напомним, сегодня, 10 октября, «Бруклин» проведёт предсезонный матч с «Финикс Санз», начало игры — в 15:00 мск. При этом существует вероятность, что Дёмин пропустит старт регулярного чемпионата из-за травмы.

НБА — предсезонные матчи
10 октября 2025, пятница. 15:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Не начался
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Сейчас читают:
У Егора Дёмина травма перед стартом сезона НБА. Насколько всё плохо и стоит ли переживать? У Егора Дёмина травма перед стартом сезона НБА. Насколько всё плохо и стоит ли переживать?
Егор Дёмин может начать с низших лиг НБА. Это нормальный путь — не переживаем Егор Дёмин может начать с низших лиг НБА. Это нормальный путь — не переживаем
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android