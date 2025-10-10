Предсезонка НБА: результаты 10 октября
Поделиться
Сегодня, 10 октября, в рамках предсезонной подготовки к новому сезону-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Предсезонные матчи НБА — результаты 10 октября:
- «Нью-Йорк Никс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 100:95 ОТ.
- «Чикаго Буллз» — «Кливленд Кавальерс» — 119:112.
- «Милуоки Бакс» — «Детройт Пистонс» — 117:111.
- «Оклахома-Сити Тандер» — «Шарлотт Хорнетс» — 122:116.
- «Лос-Анджелес Клипперс» — «Гуанчжоу Лунг Лайонс» — 142:95.
Напомним, начало регулярного чемпионата запланировано на ночь с 21 на 22 октября. В этот день пройдут две встречи: «Оклахома-Сити Тандер» примет «Хьюстон Рокетс» (2:30 мск), а «Лос-Анджелес Лейкерс» сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз» (5:00 мск).
НБА — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 02:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
- 10 октября 2025
-
09:44
-
09:30
-
09:00
-
07:12
-
06:25
-
05:15
-
05:04
-
04:30
-
03:50
-
03:10
-
02:30
-
02:02
-
01:03
-
00:35
-
00:24
-
00:00
- 9 октября 2025
-
23:54
-
23:40
-
23:39
-
23:37
-
22:44
-
22:23
-
22:00
-
21:33
-
21:23
-
20:57
-
20:09
-
19:55
-
19:20
-
18:40
-
18:09
-
17:39
-
17:00
-
16:23
-
16:03