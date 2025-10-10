Скидки
Баскетбол

Предсезонка НБА: результаты 10 октября

Предсезонка НБА: результаты 10 октября
Сегодня, 10 октября, в рамках предсезонной подготовки к новому сезону-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Предсезонные матчи НБА — результаты 10 октября:

  • «Нью-Йорк Никс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 100:95 ОТ.
  • «Чикаго Буллз» — «Кливленд Кавальерс» — 119:112.
  • «Милуоки Бакс» — «Детройт Пистонс» — 117:111.
  • «Оклахома-Сити Тандер» — «Шарлотт Хорнетс» — 122:116.
  • «Лос-Анджелес Клипперс» — «Гуанчжоу Лунг Лайонс» — 142:95.

Напомним, начало регулярного чемпионата запланировано на ночь с 21 на 22 октября. В этот день пройдут две встречи: «Оклахома-Сити Тандер» примет «Хьюстон Рокетс» (2:30 мск), а «Лос-Анджелес Лейкерс» сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз» (5:00 мск).

НБА — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 02:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
НБА — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
