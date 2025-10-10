Предсезонка НБА: результаты 10 октября

Сегодня, 10 октября, в рамках предсезонной подготовки к новому сезону-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Предсезонные матчи НБА — результаты 10 октября:

«Нью-Йорк Никс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 100:95 ОТ.

«Чикаго Буллз» — «Кливленд Кавальерс» — 119:112.

«Милуоки Бакс» — «Детройт Пистонс» — 117:111.

«Оклахома-Сити Тандер» — «Шарлотт Хорнетс» — 122:116.

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Гуанчжоу Лунг Лайонс» — 142:95.

Напомним, начало регулярного чемпионата запланировано на ночь с 21 на 22 октября. В этот день пройдут две встречи: «Оклахома-Сити Тандер» примет «Хьюстон Рокетс» (2:30 мск), а «Лос-Анджелес Лейкерс» сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз» (5:00 мск).