Расписание матчей баскетбольной Евролиги – 2025/2026 на 10 октября

Евролига: расписание матчей 10 октября
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 10 октября, состоится очередной игровой день регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности на эту дату запланировано четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Евролига. Расписание регулярного чемпионата на 10 октября (время — московское):

20:45. «Фенербахче» – «Црвена Звезда»;
21:15. «Олимпиакос» – «Дубай»;
21:30. «Барселона» – «Валенсия»;
21:30. «Бавария» – «Жальгирис».

Евролига . Регулярный чемпионат. 3-й тур
10 октября 2025, пятница. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Не начался
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 3-й тур
10 октября 2025, пятница. 21:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Дубай
Дубай, ОАЭ
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 3-й тур
10 октября 2025, пятница. 21:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Валенсия
Валенсия, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 3-й тур
10 октября 2025, пятница. 21:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Жальгирис
Каунас, Литва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, чемпионом Евролиги в сезоне-2024/2025 стал турецкий «Фенербахче», победивший «Монако» (81:70). Обладателем третьего места стал «Олимпиакос». В матче за бронзу он оказался сильнее другого греческого клуба «Панатинаикос» (97:93). «Финал четырёх» в прошлом сезоне проводился в Абу-Даби (ОАЭ).

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Главные новости дня:

