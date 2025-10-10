Евролига: расписание матчей 10 октября

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 10 октября, состоится очередной игровой день регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности на эту дату запланировано четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Евролига. Расписание регулярного чемпионата на 10 октября (время — московское):

20:45. «Фенербахче» – «Црвена Звезда»;

21:15. «Олимпиакос» – «Дубай»;

21:30. «Барселона» – «Валенсия»;

21:30. «Бавария» – «Жальгирис».

Напомним, чемпионом Евролиги в сезоне-2024/2025 стал турецкий «Фенербахче», победивший «Монако» (81:70). Обладателем третьего места стал «Олимпиакос». В матче за бронзу он оказался сильнее другого греческого клуба «Панатинаикос» (97:93). «Финал четырёх» в прошлом сезоне проводился в Абу-Даби (ОАЭ).

