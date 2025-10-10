Евролига: расписание матчей 10 октября
Сегодня, 10 октября, состоится очередной игровой день регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности на эту дату запланировано четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.
Евролига. Расписание регулярного чемпионата на 10 октября (время — московское):
20:45. «Фенербахче» – «Црвена Звезда»;
21:15. «Олимпиакос» – «Дубай»;
21:30. «Барселона» – «Валенсия»;
21:30. «Бавария» – «Жальгирис».
Евролига . Регулярный чемпионат. 3-й тур
10 октября 2025, пятница. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Не начался
Црвена Звезда
Белград, Сербия

П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 3-й тур
10 октября 2025, пятница. 21:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Дубай
Дубай, ОАЭ

П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 3-й тур
10 октября 2025, пятница. 21:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Валенсия
Валенсия, Испания

П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 3-й тур
10 октября 2025, пятница. 21:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Жальгирис
Каунас, Литва

П1
X
П2
Напомним, чемпионом Евролиги в сезоне-2024/2025 стал турецкий «Фенербахче», победивший «Монако» (81:70). Обладателем третьего места стал «Олимпиакос». В матче за бронзу он оказался сильнее другого греческого клуба «Панатинаикос» (97:93). «Финал четырёх» в прошлом сезоне проводился в Абу-Даби (ОАЭ).
