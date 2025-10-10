Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чемпион НБА Тимофей Мозгов назвал пять любимых одноклубников в карьере

Чемпион НБА Тимофей Мозгов назвал пять любимых одноклубников в карьере
Комментарии

Прославленный российский баскетболист Тимофей Мозгов во время выступления на канале Jao Mile podcast в YouTube назвал пять любимых одноклубников в своей карьере.

В список Тимофея вошли следующие баскетболисты: Леброн Джеймс, Сергей Моня, Виктор Хряпа, Алексей Швед и Андрей Кириленко.

Напомним, за время карьере Мозгов выступал за такие команды, как «Химки», «Руна», «Нью-Йорк Никс», «Денвер Наггетс», «Кливленд Кавальерс» (где стал чемпионом НБА вместе с Леброном), «Лос-Анджелес Лейкерс», «Бруклин Нетс» и «Орландо Мэджик». Также центровой представлял национальную команду России, в составе которой становился бронзовым призёром Евробаскета-2011 и Олимпийских игр в 2012 года в Лондоне (Великобритания).

Материалы по теме
Эксклюзив
«Это показывает, что баскетбол в нашей стране живёт». Мозгов — о Суперкубке Единой лиги

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android