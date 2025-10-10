Чемпион НБА Тимофей Мозгов назвал пять любимых одноклубников в карьере

Прославленный российский баскетболист Тимофей Мозгов во время выступления на канале Jao Mile podcast в YouTube назвал пять любимых одноклубников в своей карьере.

В список Тимофея вошли следующие баскетболисты: Леброн Джеймс, Сергей Моня, Виктор Хряпа, Алексей Швед и Андрей Кириленко.

Напомним, за время карьере Мозгов выступал за такие команды, как «Химки», «Руна», «Нью-Йорк Никс», «Денвер Наггетс», «Кливленд Кавальерс» (где стал чемпионом НБА вместе с Леброном), «Лос-Анджелес Лейкерс», «Бруклин Нетс» и «Орландо Мэджик». Также центровой представлял национальную команду России, в составе которой становился бронзовым призёром Евробаскета-2011 и Олимпийских игр в 2012 года в Лондоне (Великобритания).

