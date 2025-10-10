Скидки
Евролига оштрафовала «Партизан» за бурную реакцию фанатов клуба на действия судей

Евролига оштрафовала «Партизан» за бурную реакцию фанатов клуба на действия судей
Комментарии

Белградский «Партизан» оштрафован Евролигой на € 13 тыс. за то, что болельщики клуба бросали предметы на площадку во время недавнего матча с миланской «Олимпией» (80:78). Об этом информирует пресс-служба турнира.

Напомним, фанаты сербского клуба оказались недовольны решением судей, зафиксировавших фол Джабари Паркера на Леандро Больмаро.

Также сообщается, что Радован Трифунович, помощник главного тренера стамбульского «Анадолу Эфес», был оштрафован на € 2500 за проявление неуважения к судейской бригаде во время матча с тель-авивским «Хапоэлем». Турецкий клуб проиграл тот матч со счётом 81:87.

Главные новости дня:

Комментарии
