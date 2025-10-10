Евролига оштрафовала «Партизан» за бурную реакцию фанатов клуба на действия судей

Белградский «Партизан» оштрафован Евролигой на € 13 тыс. за то, что болельщики клуба бросали предметы на площадку во время недавнего матча с миланской «Олимпией» (80:78). Об этом информирует пресс-служба турнира.

Напомним, фанаты сербского клуба оказались недовольны решением судей, зафиксировавших фол Джабари Паркера на Леандро Больмаро.

Также сообщается, что Радован Трифунович, помощник главного тренера стамбульского «Анадолу Эфес», был оштрафован на € 2500 за проявление неуважения к судейской бригаде во время матча с тель-авивским «Хапоэлем». Турецкий клуб проиграл тот матч со счётом 81:87.

Материалы по теме Евролига: результаты 9 октября

Главные новости дня: