«У меня есть идея». Журналист назвал неожиданный «метод» лечения травмы Леброна

Североамериканский журналист и обозреватель ESPN Мэтт Барри с иронией высказался по поводу травмы звёздного лёгкого форварда и лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«У меня есть идея: может, если он натрёт это [травмированное место] виски Hennessy, всё пройдёт?» — заявил Барри во время эфира SportCenter.

Напомним, у 40-летнего баскетболиста диагностировано воспаление седалищного нерва, и повторное медицинское обследование ему предстоит пройти примерно через три–четыре недели. Таким образом, Джеймс, по меньшей мере, пропустит старт регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).