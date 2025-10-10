Скидки
Барселона — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Новичок УНИКСа Маркус Бингэм объяснил разгромную победу в матче с «Зенитом» в ЕЛ

Новичок УНИКСа Маркус Бингэм объяснил разгромную победу в матче с «Зенитом» в ЕЛ
Комментарии

Центровой УНИКСа Маркус Бингэм поделился мнением об уверенном старте команды в новом сезоне Единой лиги ВТБ. Ранее казанцы одержали убедительные победы в матчах с «Бетсити Пармой» (103:83) и «Зенитом» (104:77).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 сентября 2025, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
103 : 83
Бетсити Парма
Пермский край
УНИКС: Бингэм - 27, Лопатин - 15, Ли - 14, Пьерр - 13, Беленицкий - 9, Брайс - 9, Рейнольдс - 8, Захаров - 3, Белоусов - 3, Абдулбасиров - 2, Халилулаев, Илюк
Бетсити Парма: Адамс - 20, Фирсов - 16, Шашков - 12, Сандерс - 11, Адамс - 8, Картер - 6, Захаров - 6, Ильницкий - 2, Егоров - 2, Свинин, Стафеев
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
77 : 104
УНИКС
Казань
Зенит: Димитриевич - 14, Рэндольф - 13, Пойтресс - 12, Фрейзер - 8, Мартюк - 7, Воронцевич - 7, Узинский - 5, Жбанов - 4, Емченко - 4, Щербенев - 3, Земский, Кривых
УНИКС: Бингэм - 22, Брайс - 22, Ли - 18, Пьерр - 16, Рейнольдс - 12, Беленицкий - 4, Д. Кулагин - 4, Лопатин - 4, Захаров - 2, Абдулбасиров, Илюк, Белоусов

«Действительно, мы уверенно выиграли оба матча, но уровень соперников был очень разным. «Парма» совершенно не похожа на «Зенит». Игру пермской команды мы знали хорошо, ведь уже дважды встречались с ними по ходу предсезонки. Вышли и выложились по максимуму, поэтому добились положительного результата.

В матче с «Зенитом» в Санкт-Петербурге повторили тот же подход — сыграли в полную силу. Боролись, действовали сплочённо и следовали установленному плану. Так должно происходить в каждой встрече. Необходимо строго придерживаться разработанной тактики», — приводит слова Бингэма пресс-служба казанской команды.

Главные новости дня:

