Новичок УНИКСа Маркус Бингэм объяснил разгромную победу в матче с «Зенитом» в ЕЛ

Центровой УНИКСа Маркус Бингэм поделился мнением об уверенном старте команды в новом сезоне Единой лиги ВТБ. Ранее казанцы одержали убедительные победы в матчах с «Бетсити Пармой» (103:83) и «Зенитом» (104:77).

«Действительно, мы уверенно выиграли оба матча, но уровень соперников был очень разным. «Парма» совершенно не похожа на «Зенит». Игру пермской команды мы знали хорошо, ведь уже дважды встречались с ними по ходу предсезонки. Вышли и выложились по максимуму, поэтому добились положительного результата.

В матче с «Зенитом» в Санкт-Петербурге повторили тот же подход — сыграли в полную силу. Боролись, действовали сплочённо и следовали установленному плану. Так должно происходить в каждой встрече. Необходимо строго придерживаться разработанной тактики», — приводит слова Бингэма пресс-служба казанской команды.

