Баскетбол Новости

Форвард «Автодора» Душан Беслач высказался о победе в матче с «Енисеем» в ЕЛ

Форвард «Автодора» Душан Беслач высказался о победе в матче с «Енисеем» в ЕЛ
Комментарии

Тяжёлый форвард саратовского «Автодора» Душан Беслач оценил домашнюю победу в матче с красноярским «Енисеем» (76:73) в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 октября 2025, четверг. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
76 : 73
Енисей
Красноярск
Автодор: Эдвардс - 23, Беслач - 18, Вольхин - 12, Пранаускис - 8, Мотовилов - 5, Евсеев - 4, Клименко - 4, Фёдоров - 2, Сущик, Яковлев
Енисей: Артис - 20, Коулмэн - 16, Тасич - 12, Шлегель - 10, Долинин - 8, Антипов - 3, Евдокимов - 2, Рыжов - 2, Ведищев, Скуратов, Середа, Ванин

«Важная победа для нас, особенно в таком укороченном составе. Думаю, мы сыграли настолько хорошо, насколько могли. Ошибки естественны на фоне усталости. Хочу похвалить своих парней за характер и борьбу до последней секунды. Спасибо болельщикам за поддержку!» — приводит слова Беслача пресс-служба «Автодора».

В следующем матче регулярки Единой лиги «Автодор» на выезде сыграет с «Уралмашем». Встреча состоится 14 октября и начнётся в 17:30 мск.

Главные новости дня:

