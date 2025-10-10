Форвард «Автодора» Душан Беслач высказался о победе в матче с «Енисеем» в ЕЛ

Тяжёлый форвард саратовского «Автодора» Душан Беслач оценил домашнюю победу в матче с красноярским «Енисеем» (76:73) в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Важная победа для нас, особенно в таком укороченном составе. Думаю, мы сыграли настолько хорошо, насколько могли. Ошибки естественны на фоне усталости. Хочу похвалить своих парней за характер и борьбу до последней секунды. Спасибо болельщикам за поддержку!» — приводит слова Беслача пресс-служба «Автодора».

В следующем матче регулярки Единой лиги «Автодор» на выезде сыграет с «Уралмашем». Встреча состоится 14 октября и начнётся в 17:30 мск.

Главные новости дня: