Видео: Лука Дончич выругался на словенском языке, попробовав острый соус

Видео: Лука Дончич выругался на словенском языке, попробовав острый соус
Словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич принял участие в шоу Hot Ones, в рамках которого гости во время поедания куриных крылышек с соусами, острота которых постепенно повышается, общаются с ведущим.

Дончич опробовал несколько соусов, а когда очередь дошла до соуса Da Bomb, не выдержал и выругался на родном языке. Сразу после словенец извинился, пошутив, что его слова означают «доброе утро».

Лука Дончич выругался на словенском, попробовав острый соус:

Дончич стал игроком «Лос-Анджелеса» в результате обмена калифорнийского клуба с «Далласом». В «Маверикс», по условиям сделки, отправился форвард Энтони Дэвис.

