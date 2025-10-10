Максим Барашков объяснил уверенную победу МБА-МАИ в матче с «Пари НН» в Единой лиге

Лёгкий форвард МБА-МАИ Максим Барашков поделился мнением о матче с «Пари Нижний Новгород» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча проходила в Нижнем Новгороде и завершилась в пользу московского клуба со счётом 89:66.
«По большому счёту с самого начала контролировали ход встречи сегодня, во второй половине сделали всё, чтобы не подпустить «Пари НН». Разница уже не становилась меньше 10 очков, в какой-то момент хозяева постарались сократить отставание, но мы вовремя снова включились в защите. Взяли 37 подборов, в том числе 12 на чужом щите, в два раза меньше потерь допустили, чем соперник, поэтому можно точно сказать, что через хорошую оборону добились преимущества. Отличное начало сезона, но нельзя останавливаться. Должны продолжать работать!» — приводит слова Барашкова пресс-служба МБА-МАИ.
