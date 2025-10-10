Скидки
Барселона — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Баскетбол

Максим Барашков объяснил уверенную победу МБА-МАИ в матче с «Пари НН» в Единой лиге

Лёгкий форвард МБА-МАИ Максим Барашков поделился мнением о матче с «Пари Нижний Новгород» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча проходила в Нижнем Новгороде и завершилась в пользу московского клуба со счётом 89:66.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 октября 2025, четверг. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
66 : 89
МБА-МАИ
Москва
Пари Нижний Новгород: Попов - 19, Гэтлинг - 13, Карпенков - 9, Хвостов - 9, Хантер - 8, Платонов - 6, Хоменко - 2, Лукач, Буринский, Гришаев, Шендеров, Зоткин
МБА-МАИ: Зайцев - 20, Савков - 15, Трушкин - 11, Зубков - 9, Комолов - 8, Барашков - 7, Личутин - 7, Певнев - 5, Воронов - 4, Платунов - 3, Исмаилов, Огарков

«По большому счёту с самого начала контролировали ход встречи сегодня, во второй половине сделали всё, чтобы не подпустить «Пари НН». Разница уже не становилась меньше 10 очков, в какой-то момент хозяева постарались сократить отставание, но мы вовремя снова включились в защите. Взяли 37 подборов, в том числе 12 на чужом щите, в два раза меньше потерь допустили, чем соперник, поэтому можно точно сказать, что через хорошую оборону добились преимущества. Отличное начало сезона, но нельзя останавливаться. Должны продолжать работать!» — приводит слова Барашкова пресс-служба МБА-МАИ.

