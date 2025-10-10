Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Адетокунбо – о будущем: может, скоро узнаете, что я встречался с ФК «Барселона» или «ПСЖ»

Адетокунбо – о будущем: может, скоро узнаете, что я встречался с ФК «Барселона» или «ПСЖ»
Комментарии

Лидер клуба НБА «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо дал комментарий по поводу слухов, согласно которым он может покинуть команду.

«Сейчас у нас молодая команда, поэтому своими действиями и словами я должен показывать ребятам, что мы здесь, чтобы сделать нечто особенное. Мы здесь, чтобы играть с полной отдачей. Я здесь — и ничего другого не имеет значения. Через пару дней вы, может, услышите, что я встречался с ФК «Барселона» или ПСЖ. Не верьте этому. Я буду на тренировке, мы будем разбирать комбинации и делать то, что должны», — сказал Адетокунбо во время общения со СМИ.

Материалы по теме
Яннис Адетокунбо видит себя в «Нью-Йорке». Но зачем — никто не понимает
Яннис Адетокунбо видит себя в «Нью-Йорке». Но зачем — никто не понимает

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android