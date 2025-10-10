Адетокунбо – о будущем: может, скоро узнаете, что я встречался с ФК «Барселона» или «ПСЖ»

Лидер клуба НБА «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо дал комментарий по поводу слухов, согласно которым он может покинуть команду.

«Сейчас у нас молодая команда, поэтому своими действиями и словами я должен показывать ребятам, что мы здесь, чтобы сделать нечто особенное. Мы здесь, чтобы играть с полной отдачей. Я здесь — и ничего другого не имеет значения. Через пару дней вы, может, услышите, что я встречался с ФК «Барселона» или ПСЖ. Не верьте этому. Я буду на тренировке, мы будем разбирать комбинации и делать то, что должны», — сказал Адетокунбо во время общения со СМИ.

Главные спортивные новости дня: