Владимир Гомельский назвал клуб НБА, где он желал бы увидеть Расселла Уэстбрука

Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу 36-летнего разыгрывающего Расселла Уэстбрука, который в настоящий момент является свободным агентом.

«Надеюсь увидеть Уэстбрука в «Хьюстоне», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, в прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Уэстбрук выступал за «Денвер Наггетс». В общей сложности спортсмен принял участие в 88 матчах (включая плей-офф), в которых в среднем набирал 13 очков, совершал 4,7 подбора и отдавал 5,6 передачи.

