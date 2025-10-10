Егор Дёмин замечен на тренировке «Бруклина», несмотря на травму

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин был замечен на тренировке команды. Как видно по ролику в Сети, спортсмен принял участие в двусторонке.

Напомним, не так давно 19-летний спортсмен получил травму – разрыв подошвенной фасции, из-за чего тренируется не в полном объёме. Ранее главный тренер команды Жорди Фернандес отмечал, что восстановление россиянина идёт по плану.

Напомним, Дёмин был выбран «Бруклином» под восьмым пиком на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года. Спортсмен стал самым высоким пиком на драфте за всю историю Российской Федерации.

Винс Картер даёт наставления россиянину Егору Дёмину: