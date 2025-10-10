Перасович оценил легионеров и россиян УНИКСа после стартовых матчей в новом сезоне ЕЛ

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился мнением о выступлении команды на старте нового сезона Единой лиги. Казанцы одержали уверенные победы в матчах с «Бетсити Пармой» (103:83) и «Зенитом» (104:77).
— Как оцените дебютные игры Маркуса Бингэма? Можно говорить о достойной замене Исмаэлю Бако?
— Да, Маркус провёл две хорошие игры. Но у нас есть и другие качественные баскетболисты. Например, Пэрис Ли, Дишон Пьерр, Си Джей Брайс, Джален Рейнольдс тоже отлично проявили себя на старте. Отмечу и наших россиян. Считаю, они прекрасно справляются.
Предпочитаю не выделять кого-то и не хочу зацикливаться на одном баскетболисте с отличной статистикой. Подчеркну: мы подписали Маркуса Бингэма не как замену Исмаэлю Бако, а для усиления этой позиции, – приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.
