Барселона — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

Перасович оценил легионеров и россиян УНИКСа после стартовых матчей в новом сезоне ЕЛ


Аудио-версия:
Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился мнением о выступлении команды на старте нового сезона Единой лиги. Казанцы одержали уверенные победы в матчах с «Бетсити Пармой» (103:83) и «Зенитом» (104:77).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 сентября 2025, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
103 : 83
Бетсити Парма
Пермский край
УНИКС: Бингэм - 27, Лопатин - 15, Ли - 14, Пьерр - 13, Беленицкий - 9, Брайс - 9, Рейнольдс - 8, Захаров - 3, Белоусов - 3, Абдулбасиров - 2, Халилулаев, Илюк
Бетсити Парма: Адамс - 20, Фирсов - 16, Шашков - 12, Сандерс - 11, Адамс - 8, Картер - 6, Захаров - 6, Ильницкий - 2, Егоров - 2, Свинин, Стафеев
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
77 : 104
УНИКС
Казань
Зенит: Димитриевич - 14, Рэндольф - 13, Пойтресс - 12, Фрейзер - 8, Мартюк - 7, Воронцевич - 7, Узинский - 5, Жбанов - 4, Емченко - 4, Щербенев - 3, Земский, Кривых
УНИКС: Бингэм - 22, Брайс - 22, Ли - 18, Пьерр - 16, Рейнольдс - 12, Беленицкий - 4, Д. Кулагин - 4, Лопатин - 4, Захаров - 2, Абдулбасиров, Илюк, Белоусов

— Как оцените дебютные игры Маркуса Бингэма? Можно говорить о достойной замене Исмаэлю Бако?
— Да, Маркус провёл две хорошие игры. Но у нас есть и другие качественные баскетболисты. Например, Пэрис Ли, Дишон Пьерр, Си Джей Брайс, Джален Рейнольдс тоже отлично проявили себя на старте. Отмечу и наших россиян. Считаю, они прекрасно справляются.

Предпочитаю не выделять кого-то и не хочу зацикливаться на одном баскетболисте с отличной статистикой. Подчеркну: мы подписали Маркуса Бингэма не как замену Исмаэлю Бако, а для усиления этой позиции, – приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

