Клуб из Китая предложил Уэстбруку контракт в четыре раза больше, чем дают в НБА — источник

Самый ценный игрок НБА 2017 года Расселл Уэстбрук может продолжить карьеру в Китае. Об этом рассказал журналист Кармайкл Дэйв. По его словам, баскетболист получил крупное предложение из китайской лиги. Сейчас Уэстбрук является свободным агентом.

«Я услышал это от человека, которому достаточно доверяю, чтобы не отмахнуться от его слов: у него может быть предложение из Китая примерно на половину сезона — и сумма там почти вчетверо больше, чем мог бы ему предложить «Сакраменто», — сказал Дэйв на канале Sactown Sports 1140 в YouTube.

В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Уэстбрук выступал за «Денвер Наггетс». В общей сложности игрок принял участие в 88 матчах (включая плей-офф), в которых в среднем набирал 13 очков, совершал 4,7 подбора и отдавал 5,6 передачи.

