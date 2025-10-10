«Тогда есть шанс на победу». Велимир Перасович высказался перед матчем с «Уралмашем»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился мнением о предстоящем матче с «Уралмашем» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Игра состоится завтра, 11 октября, в Казани. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 11 октября 2025, суббота. 16:30 МСК УНИКС Казань Не начался Уралмаш Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Считаю, «Уралмаш» — очень амбициозная команда. Традиционно они формируют состав для серьёзных достижений. Знаю, что в последнее время они столкнулись с чередой травм. Но ожидаю, что в Казань наши соперники приедут в полном составе.

Это действительно серьёзный оппонент, поэтому нам нужно сосредоточиться на своей игре и подумать, где можно прибавить. Сделать что-то лучше, чем в предыдущих матчах, — в этом случае у нас есть шанс на победу. И продолжать совершенствоваться», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

