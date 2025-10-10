Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Легенда «Бостона» Пол Пирс – после задержания полицией: я старый, я устал

Легенда «Бостона» Пол Пирс – после задержания полицией: я старый, я устал
Аудио-версия:
Комментарии

Легендарный игрок «Бостон Селтикс» Пол Пирс прокомментировал недавний инцидент, связанный с его задержанием по подозрению в вождении в нетрезвом виде.

В публикации в социальных сетях бывшая звезда НБА отметил, что уснул в автомобиле из-за затянувшейся пробки, сопроводив пост фотографией с места.

«Представьте, что вы застряли в трафике на 45 минут и заснули. Я сделал это фото той ночью, потому что никогда не видел, чтобы пробка была такой затяжной. Я старый, я устал и просто заснул. Со мной всё в порядке, спасибо всем за поддержку», — написал Пирс.

Фото: Из личного архива Пола Пирса

Ранее сообщалось, что Пирса нашли спящим за рулём его машины, стоявшей посреди дороги на шоссе 101 в долине Сан-Фернандо, после чего он был доставлен в полицейский участок Лос-Анджелеса.

Материалы по теме
Легенда «Бостона» Пол Пирс арестован — TMZ

Пирс во время восьмичасовой прогулки встретил Гарнетта:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android