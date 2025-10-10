Легенда «Бостона» Пол Пирс – после задержания полицией: я старый, я устал

Легендарный игрок «Бостон Селтикс» Пол Пирс прокомментировал недавний инцидент, связанный с его задержанием по подозрению в вождении в нетрезвом виде.

В публикации в социальных сетях бывшая звезда НБА отметил, что уснул в автомобиле из-за затянувшейся пробки, сопроводив пост фотографией с места.

«Представьте, что вы застряли в трафике на 45 минут и заснули. Я сделал это фото той ночью, потому что никогда не видел, чтобы пробка была такой затяжной. Я старый, я устал и просто заснул. Со мной всё в порядке, спасибо всем за поддержку», — написал Пирс.

Фото: Из личного архива Пола Пирса

Ранее сообщалось, что Пирса нашли спящим за рулём его машины, стоявшей посреди дороги на шоссе 101 в долине Сан-Фернандо, после чего он был доставлен в полицейский участок Лос-Анджелеса.

Материалы по теме Легенда «Бостона» Пол Пирс арестован — TMZ

Пирс во время восьмичасовой прогулки встретил Гарнетта: