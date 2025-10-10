Форвард «Автодора» Душан Беслач реализовал 100-й трёхочковый в Единой лиге

27-летний тяжёлый форвард «Автодора» Душан Беслач реализовал юбилейный 100-й трёхочковый в Единой лиге ВТБ. Это произошло в матче регулярного чемпионата с красноярским «Енисеем».

Как отмечает пресс-служба «Автодора», теперь в активе сербского спортсмена 101 попадание из-за дуги в 85 матчах (и 7/16 в нынешнем сезоне).

Напомним, «Автодор» победил «Енисей» со счётом 76:73. В следующем матче регулярного чемпионата Единой лиги саратовский клуб на выезде сыграет с «Уралмашем». Встреча состоится 14 октября и начнётся в 17:30 по московскому времени.

Ранее Беслач высказался о победе в матче с «Енисеем».

