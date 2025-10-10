Владимир Гомельский оценил перспективы «Индианы» в новом сезоне НБА

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу перспектив «Индианы Пэйсерс» в новом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В прошлом сезоне «Индиана» вышла в финал, где уступила «Оклахома-Сити Тандер».

— Есть ли предпосылки, что «Индиана» не сможет второй сезон подряд феерить в атаке за счёт быстрого нападения, что соперники смогут адаптироваться к такой тактике каким-то образом?

— К любой тактике соперники рано или поздно адаптируются. А в отсутствие Тайриза Халибёртона и переход от защиты к нападению будет менее быстрым. Думаю, что «Индиана» одержит 46-48 побед, но в финал Востока точно не пройдёт, — написал Гомельский на своём официальном сайте.

