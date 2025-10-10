Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владимир Гомельский оценил перспективы «Индианы» в новом сезоне НБА

Владимир Гомельский оценил перспективы «Индианы» в новом сезоне НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу перспектив «Индианы Пэйсерс» в новом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В прошлом сезоне «Индиана» вышла в финал, где уступила «Оклахома-Сити Тандер».

— Есть ли предпосылки, что «Индиана» не сможет второй сезон подряд феерить в атаке за счёт быстрого нападения, что соперники смогут адаптироваться к такой тактике каким-то образом?
— К любой тактике соперники рано или поздно адаптируются. А в отсутствие Тайриза Халибёртона и переход от защиты к нападению будет менее быстрым. Думаю, что «Индиана» одержит 46-48 побед, но в финал Востока точно не пройдёт, — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Сейчас читают:
«Шарлотт» проиграл чемпиону НБА «Оклахоме» в предсезонном матче

Гилджес-Александер поддержал Халибёртона после финала НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android