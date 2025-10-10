Скидки
Барселона — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
«Никто не скажет, пригласите хоть Эйнштейна». Чарльз Баркли — о фаворитах на Востоке НБА

Легендарный игрок НБА Чарльз Баркли поделился мнением о фаворитах Восточной конференции в предстоящем сезоне.

«Ни один человек на этой неделе не сможет прийти на шоу и сказать, кто выиграет на Востоке. Ни один. Можете пригласить Эйнштейна, Шекспира или кого угодно. У меня ноль идей, кто победит. Если, и это большое «если»… если мои «Сиксерс» смогут восстановиться, то реально имеют шансы выиграть Восток. В последние годы у них не всё было в порядке с точки зрения травм. Но если Эмбиид и Пол Джордж восстановятся, они могут победить на Востоке. Но, очевидно, «Кливленд» и «Нью-Йорк» будут фаворитами, хотя и не явными. Не могу дождаться, чтобы следить за Восточной конференцией. Но, чёрт возьми… за Востоком будет интересно наблюдать», — сказал Баркли на канале NBA on ESPN в YouTube.

«Благодаря им я попал в НБА». Чарльз Баркли назвал два самых важных элемента в баскетболе

Эмбиид показал футбольные навыки на медиа-дне «Филадельфии»:

