Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс впервые в карьере пропустит дебютный матч в сезоне НБА

40-летний американский форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, представляющий команду «Лос-Анджелес Лейкерс», впервые в своей карьере пропустит дебютный матч нового сезона.

В матче открытия в ночь на 22 октября «озёрники» встретятся с «Голден Стэйт Уорриорз», но Джеймс, столкнувшийся с воспалением седалищного нерва, выбыл на ближайшие 3-4 недели, по сообщениям пресс-службы коллектива из Лос-Анджелеса.

Леброн дебютировал в НБА в 2003 году в составе «Кливленд Кавальерс» и с тех пор на протяжении 22 сезонов постоянно принимал участие в первом матче нового розыгрыша лиги.

