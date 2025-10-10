Президент «Басконии» не пускал судей в раздевалку во время матча Евролиги

Президент баскетбольного клуба «Баскония» Хосен Керехета стал участником необычного инцидента во время матча регулярного чемпионата Евролиги с «Панатинаикосом». Как информирует Gazzetta.gr со ссылкой на данные официального протокола встречи, судьи во время перерыва не смогли попасть в раздевалку из-за действий Керехеты.

Сообщается, что президент «Басконии» встал у входа в раздевалку и не пускал арбитров, что вызвало напряжённость, пока те пытались выяснить причину. Через пару минут Керехета всё же обратился к ним и разрешил войти. Перед началом второй половины матча представитель испанской команды извинился перед судьями за поведение президента, отметив, что «он был раздражён».

В дальнейшем матч прошёл без инцидентов. «Панатинаикос» в итоге одержал победу со счётом 86:84.

