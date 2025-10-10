Скидки
Барселона — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Легендарный Аллен Айверсон сдал положительный тест на COVID-19

Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Аллен Айверсон сдал положительный тест на COVID-19, сообщили в издании Courtside Buzz.

Из-за обнаруженного вируса легенда баскетбола был вынужден отменить большую часть мероприятий, направленных на рекламу своей собственной книги «Неправильно понятый».

Аллену 50 лет, выступал на позиции разыгрывающего защитника. В качестве профессионального баскетболиста Айверсон дебютировал в 1996 году. В НБА американский атлет выступал до 2010 года. Аллен играл за такие клубы, как «Филадельфия Сиксерс», «Денвер Наггетс», «Детройт Пистонс», «Мемфис Гриззлиз» и «Бешикташ».

