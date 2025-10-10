Инсайдер назвал имена трёх игроков, которых «Нью-Йорк» готов обменять на Янниса Адетокунбо

Североамериканский журналист и инсайдер Сэм Эмик в своём материале для The Athletic высказался по поводу недавних слухов о возможном переходе тяжёлого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо в «Нью-Йорк Никс». Кроме того, Эмик перечислил баскетболистов, которые могли бы стать частью такого потенциального обмена.

«Источники в команде однозначно дали понять, что разыгрывающий «Никс» Джейлен Брансон, как и ожидалось, был абсолютно неприкосновенен в этих переговорах. С точки зрения здравого смысла среди других возможных участников сделки чаще всего упоминаются Карл-Энтони Таунс, О Джи Ануноби и Митчелл Робинсон», — сказано в статье.