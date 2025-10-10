Скидки
Барселона — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Баскетбол

«Финикс» в овертайме обыграл «Бруклин» без Егора Дёмина в предсезонном матче НБА
В пятницу, 10 октября, в Китае состоялся предсезонный матч между двумя командами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс Санз» и «Бруклин Нетс».

НБА — предсезонные матчи
10 октября 2025, пятница. 15:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
132 : 127
ОТ
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Финикс Санз: Гудвин - 19, Букер - 18, Брукс - 18, Игодаро - 12, Аллен - 11, Гиллеспи - 11, Малуач - 10, Ричардс - 9, Батлер - 8, Данн - 6, Fleming - 6, О'Нил - 2, Хэйс - 2, Brea, Дюк, Ливерс, Samuel, Huntley, Бо
Бруклин Нетс: Томас - 22, Портер - 13, Клауни - 13, Клэкстон - 12, Wolf - 11, Saraf - 9, Шарп - 8, Powell - 6, Уилсон - 6, Бафкин - 6, Traore - 6, Уильямс - 5, Мартин - 4, Мэнн - 4, Тимме - 2, Миллер-Уайтхэд, Лидделл, Этьенн, Zeng

Номинальные хозяева площадки по итогам овертайма вышли победителями из встречи с представителями Нью-Йорка, выиграв со счётом 132:127 ОТ (29:39; 30:32; 30:13; 32:37; 11:6). Российский защитник Егор Дёмин («Бруклин») в матче участия не принял.

Лучшим игроком в составе «Финикса» стал разыгрывающий защитник Коллин Гиллеспи — 11 очков, девять подборов, две передачи и две потери при показателе «плюс-минус», равном «+15». Наиболее результативным стал Джордан Гудвин — 19 очков.

У «Бруклина» отличился защитник Кэмерон Томас — 22 очка, три подбора, шесть передач, один перехват и одна потеря.

