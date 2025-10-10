Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Финикс» в овертайме обыграл «Бруклин» без Егора Дёмина в предсезонном матче НБА

В пятницу, 10 октября, в Китае состоялся предсезонный матч между двумя командами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс Санз» и «Бруклин Нетс».

Номинальные хозяева площадки по итогам овертайма вышли победителями из встречи с представителями Нью-Йорка, выиграв со счётом 132:127 ОТ (29:39; 30:32; 30:13; 32:37; 11:6). Российский защитник Егор Дёмин («Бруклин») в матче участия не принял.

Лучшим игроком в составе «Финикса» стал разыгрывающий защитник Коллин Гиллеспи — 11 очков, девять подборов, две передачи и две потери при показателе «плюс-минус», равном «+15». Наиболее результативным стал Джордан Гудвин — 19 очков.

У «Бруклина» отличился защитник Кэмерон Томас — 22 очка, три подбора, шесть передач, один перехват и одна потеря.