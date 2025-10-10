В Евролиге назвали четыре основных принципа возможного сотрудничества с НБА

В Евролиге спустя два дня после переговоров в Женеве, Швейцария, представили свою позицию по поводу возможного появления НБА Европа.

«8 октября 2025 года в Женеве состоялась встреча руководства баскетбольной Евролиги, клубов Евролиги, руководства НБА и руководства ФИБА. Это была вторая встреча, проведённая сторонами за последние месяцы, после совместного заявления НБА и ФИБА о возможном создании нового международного клубного турнира НБА Европа. На предыдущей встрече Евролига представила предложение о рамках сотрудничества, которое на сегодняшний день не получило сколько-нибудь значимого отклика.

Несмотря на то что встреча завершилась без каких-либо дополнительных подробностей о предполагаемом проекте НБА Европа, за исключением обмена общедоступной информацией, Евролига выражает признательность НБА за конструктивный диалог и ФИБА за содействие и организацию встреч, а также за их постоянные усилия по определению рамок сотрудничества, которые позволят приносить пользу всем вовлечённым сторонам. Евролига подтвердила свою приверженность дальнейшему участию в этих дискуссиях, подчеркнув, что любые потенциальные рамки сотрудничества должны соответствовать следующим основным принципам:

1. Общая выгода: любое предложение должно приносить пользу всем заинтересованным сторонам и европейскому баскетболу в целом, не маргинализируя организации и отдельных лиц, которые создали сегодняшнюю элитную клубную баскетбольную структуру.

2. Культурная целостность: традиции, фанатская база и уникальная самобытность европейского баскетбола должны быть защищены и сохранены.

3. Конкурентоспособность: любая инициатива должна быть направлена на поддержание и повышение высоких стандартов европейского баскетбола.

4. Европейское управление: полномочия по принятию решений должны оставаться за Европой, чтобы интересы европейского баскетбола имели приоритет», — говорится в пресс-релизе.