Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В НБА прокомментировали прошедшие 8 октября переговоры по созданию лиги в Европе

В НБА прокомментировали прошедшие 8 октября переговоры по созданию лиги в Европе
Комментарии

Директор Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), отвечающий за взаимодействие лиги в Европе и на Ближнем Востоке, Джордж Айвазоглу высказался о прошедших 8 октября в Женеве, Швейцария, переговорах по поводу создания турнира НБА Европа.

«В сотрудничестве с ФИБА мы продолжаем добросовестно обсуждать с Евролигой новую модель европейского баскетбола, которая ускорит развитие игры, прославит богатые баскетбольные традиции во многих городах и странах и улучшит взаимодействие с болельщиками по всему континенту. Мы по-прежнему открыты для сотрудничества с Евролигой в этом проекте, при условии, что мы сможем сойтись в оценке огромного потенциала игры в Европе», — приводит слова Айвазоглу издание Basket News.

Материалы по теме
В Евролиге назвали четыре основных принципа возможного сотрудничества с НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android