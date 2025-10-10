В НБА прокомментировали прошедшие 8 октября переговоры по созданию лиги в Европе

Директор Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), отвечающий за взаимодействие лиги в Европе и на Ближнем Востоке, Джордж Айвазоглу высказался о прошедших 8 октября в Женеве, Швейцария, переговорах по поводу создания турнира НБА Европа.

«В сотрудничестве с ФИБА мы продолжаем добросовестно обсуждать с Евролигой новую модель европейского баскетбола, которая ускорит развитие игры, прославит богатые баскетбольные традиции во многих городах и странах и улучшит взаимодействие с болельщиками по всему континенту. Мы по-прежнему открыты для сотрудничества с Евролигой в этом проекте, при условии, что мы сможем сойтись в оценке огромного потенциала игры в Европе», — приводит слова Айвазоглу издание Basket News.