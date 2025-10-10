Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Фото: Егор Дёмин встретился в Макао с президентом Единой лиги Кущенко

Фото: Егор Дёмин встретился в Макао с президентом Единой лиги Кущенко
Комментарии

19-летний российский защитник Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Егор Дёмин, выступающий за команду «Бруклин Нетс», во время предсезонного турнира американской лиги в Макао, Китай, встретился с президентом Единой лиги ВТБ Сергеем Кущенко.

Фото: Из личного архива Егора Дёмина

«Было очень приятно встретиться в Макао с Сергеем Валентиновичем Кущенко. Общение с ним очень ценно для меня. Спасибо Сергею Валентиновичу за эксклюзивный подарок – значок «Бруклина» с моим именем», — подписал изображение Дёмин в своём телеграм-канале.

В матче, который прошёл сегодня, «Финикс Санз» обыграл баскетболистов «Бруклина» в овертайме со счётом 132:127 (29:39; 30:32; 30:13; 32:37; 11:6). Егор участия в игре не принимал из-за травмы.

НБА — предсезонные матчи
10 октября 2025, пятница. 15:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
132 : 127
ОТ
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Финикс Санз: Гудвин - 19, Букер - 18, Брукс - 18, Игодаро - 12, Аллен - 11, Гиллеспи - 11, Малуач - 10, Ричардс - 9, Батлер - 8, Данн - 6, Fleming - 6, О'Нил - 2, Хэйс - 2, Brea, Дюк, Ливерс, Samuel, Huntley, Бо
Бруклин Нетс: Томас - 22, Портер - 13, Клауни - 13, Клэкстон - 12, Wolf - 11, Saraf - 9, Шарп - 8, Powell - 6, Уилсон - 6, Бафкин - 6, Traore - 6, Уильямс - 5, Мартин - 4, Мэнн - 4, Тимме - 2, Миллер-Уайтхэд, Лидделл, Этьенн, Zeng
Материалы по теме
Егор Дёмин может начать с низших лиг НБА. Это нормальный путь — не переживаем
Егор Дёмин может начать с низших лиг НБА. Это нормальный путь — не переживаем
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android