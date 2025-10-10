Фото: Егор Дёмин встретился в Макао с президентом Единой лиги Кущенко

19-летний российский защитник Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Егор Дёмин, выступающий за команду «Бруклин Нетс», во время предсезонного турнира американской лиги в Макао, Китай, встретился с президентом Единой лиги ВТБ Сергеем Кущенко.

Фото: Из личного архива Егора Дёмина

«Было очень приятно встретиться в Макао с Сергеем Валентиновичем Кущенко. Общение с ним очень ценно для меня. Спасибо Сергею Валентиновичу за эксклюзивный подарок – значок «Бруклина» с моим именем», — подписал изображение Дёмин в своём телеграм-канале.

В матче, который прошёл сегодня, «Финикс Санз» обыграл баскетболистов «Бруклина» в овертайме со счётом 132:127 (29:39; 30:32; 30:13; 32:37; 11:6). Егор участия в игре не принимал из-за травмы.