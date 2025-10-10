Видео: Дэвид Бекхэм и Джеки Чан посетили предсезонный матч команды Егора Дёмина

Легендарный английский футболист и президент «Интер Майами» Дэвид Бекхэм и выдающийся китайский актёр Джеки Чан посетили предсезонный матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Макао, Китай, между «Финикс Санз» и «Бруклин Нетс» (132:127 ОТ).

Перед началом матча к мировым звёздам подошёл лидер «Финикса» 28-летний Девин Букер, который поприветствовал Дэвида и Джеки. Букер провёл на площадке 27 минут, набрав за это время 18 очков, сделав пять передач и пять перехватов при трёх потерях.

19-летний российский разыгрывающий защитник Егор Дёмин, выбранный на драфте-2025 под восьмым номером, участия в матче не принимал, так как ещё восстанавливается после травмы.