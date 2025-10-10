Скидки
Барселона — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Баскетбол

«Друзья заверили, что это отличный клуб». Новичок УНИКСа Бингэм — о переходе в команду

Аудио-версия:
Центровой команды Единой лиги ВТБ УНИКС Маркус Бингэм объяснил, почему принял решение перейти в казанский клуб перед сезоном-2025/2026.

— Маркус, поделись, пожалуйста, подробностями своего перехода в УНИКС. Почему решил продолжить карьеру в Казани?
— Все случилось летом. Я был свободным агентом. Со мной связались из клуба, и мы быстро договорились. Поговорил с некоторыми своими друзьями. Они заверили меня, что УНИКС – отличный клуб. Так что никаких сомнений у меня не возникло.

— Говорят, ты король подборов. Постараешься сделать УНИКС лучшей подбирающей командой в Единой лиге ВТБ?
— Да, конечно. Наш тренер делает акцент на подборах как в нападении, так и в защите. Считаю, что при качественном выполнении работы результат скажет сам за себя, — приводит слова Бингэма пресс-служба команды.

