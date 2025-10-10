Фото: эмоциональный тайм-аут тренера БК «Московский» и дальнейший конфликт с соперником

8 октября состоялся матч Газпром Кубка России, где в 1/16 финала встретились БК «Московский» и «Челбаскет» («ЧБК»). Победителями встречи со счётом 70:65 вышли представители «ЧБК».
В одном из эпизодов главный тренер «Московского» Эмин Антонян провёл эмоциональный тайм-аут, применяя нецензурную лексику в адрес подопечных.
Фото: Кадр из трансляции
Спустя некоторое время Антонян вступил в конфликт с тренером «ЧБК» Гораном Вучковичем и форвардом Максимом Ильвовским, известным своими выступлениями в ЦСКА-2 в сезоне-2024/2025, с которым завоевал серебряные медали Суперлиги, приняв участие в 42 встречах (33 — в стартовом составе).
Фото: Кадр из трансляции