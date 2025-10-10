«Нет сомнений». Ван Ганди оценил перспективы «Оклахомы» в сезоне-2025/2026

Бывший главный тренер ряда клубов НБА, ныне комментатор и эксперт Стэн ван Ганди оценил перспективы действующего чемпиона лиги «Оклахома-Сити Тандер» в сезоне-2025/2026.

«Они лучший клуб, сомнений нет. Я не думаю, что есть какая-либо другая команда, которая находилась бы на уровне с ними. «Оклахома» доминировала в прошлом сезоне и заслуженно выиграла чемпионат. Они задавали стандарты игры и показывали, как способны изо дня в день держать планку, при этом стабильно развиваясь и идя к лучшей игре, и этот подход явно сохранится в новом сезоне, поскольку они остаются лучшей командой лиги.

У меня нет сомнений, что они войдут в новый сезон с тем же настроем и менталитетом, которые у них были на протяжении всех этих лет», — приводит слова ван Ганди издание Clutch Points.