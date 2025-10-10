«Црвена Звезда» впервые победила в новом сезоне Евролиги, обыграв чемпиона «Фенербахче»

В пятницу, 10 октября, в Турции на «Улкер Спортс Арена» состоялся матч 3-го тура Евролиги в сезоне-2025/2026, в котором действующий чемпион турнира «Фенербахче» принимал сербскую «Црвену Звезду». Турецкие баскетболисты уступили сербским со счётом 81:86 (17:25; 13:18; 18:13; 33:30).

Это первая победа «Црвена Звезды» в новом сезоне Евролиги и первая после увольнения главного тренера.

Лучшим игроком в составе «Фенербахче» стал американский форвард Бонзи Колсон, набравший за 15 игровых минут 19 очков (четыре из пяти трёхочковых). На его счету также два подбора и одна потеря при коэффициенте эффективности «+19».

У «Црвены Звезды» отличился нигерийский форвард Чима Монеке, оформив дабл-дабл — 20 очков, 12 подборов, одна передача, два перехвата и два блок-шота при двух потерях. Коэффициент эффективности «+31».

Для «Фенербахче» это поражение стало вторым подряд.