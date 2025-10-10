Скидки
Барселона — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Баскетбол Новости

Фенербахче — Црвена Звезда, результат матча 10 октября 2025, счет 81:86, Евролига – 2025/2026

«Црвена Звезда» впервые победила в новом сезоне Евролиги, обыграв чемпиона «Фенербахче»
Аудио-версия:
В пятницу, 10 октября, в Турции на «Улкер Спортс Арена» состоялся матч 3-го тура Евролиги в сезоне-2025/2026, в котором действующий чемпион турнира «Фенербахче» принимал сербскую «Црвену Звезду». Турецкие баскетболисты уступили сербским со счётом 81:86 (17:25; 13:18; 18:13; 33:30).

Это первая победа «Црвена Звезды» в новом сезоне Евролиги и первая после увольнения главного тренера.

Евролига . Регулярный чемпионат. 3-й тур
10 октября 2025, пятница. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
81 : 86
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Фенербахче: Бирсен, Болдуин, Уилбекин, Мелли, Хортон-Такер, Махмутоглу, Биберович, Битим, Янтунен, Холл, Колсон, Берч
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Miljenovic, Давидовац, Картер, Калинич, Izundu, Мотеюнас, Нвора, Оджелей, Монеке, дос Сантос

Лучшим игроком в составе «Фенербахче» стал американский форвард Бонзи Колсон, набравший за 15 игровых минут 19 очков (четыре из пяти трёхочковых). На его счету также два подбора и одна потеря при коэффициенте эффективности «+19».

У «Црвены Звезды» отличился нигерийский форвард Чима Монеке, оформив дабл-дабл — 20 очков, 12 подборов, одна передача, два перехвата и два блок-шота при двух потерях. Коэффициент эффективности «+31».

Для «Фенербахче» это поражение стало вторым подряд.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Новости. Баскетбол
