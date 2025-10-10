«Дубай» потерпел второе подряд поражение в Евролиге, крупно проиграв «Олимпиакосу»

В пятницу, 10 октября, на греческом стадионе «Пис энд Френдшип Стэдиум» состоялся матч 3-го тура Евролиги в сезоне-2025/2026, в котором местный «Олимпиакос» принимал «Дубай». Хозяева площадки одержали крупную победу над представителями Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) со счётом 84:67 (23:16; 20:15; 28:21; 15:15).

Лучшим в составе греческого клуба стал болгарский форвард Александар Везенков. На его счету дабл-дабл из 25 очков, 11 подборов, одной передачи и одного блок-шота при коэффициенте эффективности «+34».

У «Дубая» отличился хорватский форвард Филип Петрушев — 14 очков, два подбора, одна передача, один перехват, один блок-шот и одна потеря.