Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Олимпиакос — Дубай, результат матча 10 октября 2025, счет 84:67, Евролига – 2025/2026

«Дубай» потерпел второе подряд поражение в Евролиге, крупно проиграв «Олимпиакосу»
Комментарии

В пятницу, 10 октября, на греческом стадионе «Пис энд Френдшип Стэдиум» состоялся матч 3-го тура Евролиги в сезоне-2025/2026, в котором местный «Олимпиакос» принимал «Дубай». Хозяева площадки одержали крупную победу над представителями Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) со счётом 84:67 (23:16; 20:15; 28:21; 15:15).

Евролига . Регулярный чемпионат. 3-й тур
10 октября 2025, пятница. 21:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
86 : 67
Дубай
Дубай, ОАЭ
Олимпиакос: Нтиликина, Уорд, Ларенцакис, Ли, Везенков, Папаниколау, Netzipoglou, Дорси, Питерс, Милутинов, Адетокунбо, Холл
Дубай: Dangubic, Бэйкон, Абасс, Препелич, Дав. Бертанс, Шанлы, Кабенгеле, Райт, Петрушев, Анджушич, Каменьяш

Лучшим в составе греческого клуба стал болгарский форвард Александар Везенков. На его счету дабл-дабл из 25 очков, 11 подборов, одной передачи и одного блок-шота при коэффициенте эффективности «+34».

У «Дубая» отличился хорватский форвард Филип Петрушев — 14 очков, два подбора, одна передача, один перехват, один блок-шот и одна потеря.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
В Евролиге назвали четыре основных принципа возможного сотрудничества с НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android