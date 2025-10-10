Скидки
Новичок УНИКСа ответил, готов ли стать лидером казанцев

Комментарии

Центровой команды Единой лиги ВТБ УНИКС Маркус Бингэм ответил, готов ли стать лидером казанцев.

— Ты показал отличную статистику по итогам прошедших встреч (24,5 очка, 6,5 подбора при коэффициенте эффективности «31» в среднем за игру). Готов стать лидером УНИКСа?
— Несомненно, я готов к этой роли. Именно для этого меня и пригласили в УНИКС. Надеюсь и дальше показывать такой же высокий уровень. Мой девиз – оставаться скромным, но не останавливаться на достигнутом и всегда играть только на победу, — приводит слова Бингэма пресс-служба команды.

В двух стартовых турах сезона-2025/2026 у казанцев две победы. Они лидеры Единой лиги и одна из двух команд, не знающая поражений. У МБА-МАИ три победы в трёх матчах.

