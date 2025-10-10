Скидки
Барселона — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Баскетбол

Барселона — Валенсия, результат матча 10 октября 2025, счет 108:102, Евролига – 2025/2026

«Барселона» обыграла «Валенсию» в Евролиге
В пятницу, 10 октября, в Испании на стадионе «Палау Блауграна» состоялся матч 3-го тура Евролиги в сезоне-2025/2026, в котором каталонская «Барселона» принимала «Валенсию». В битве двух испанских команд игроки «Барселоны» вышли победителями со счётом 108:102 (26:25; 22:24; 30:26; 30:27).

Евролига . Регулярный чемпионат. 3-й тур
10 октября 2025, пятница. 21:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
108 : 102
Валенсия
Валенсия, Испания
Барселона: Пантер, Marcos, Cale, Норрис, Веселы, Брисуэла, Саторански, Эрнангомес, Фалл, Клайберн, Шенгелия, Парра
Валенсия: Бадио, Taylor, Пуэрто, Рьюверс, Прадилья, де Ларреа, Мур, Сако, Томпсон, Костелло, Nogues, Сестина

Лучшим в составе победителей американо-сербский защитник Кевин Пантер, набравший по ходу матча 27 очков, сделавший один подбор, шесть передач и две потери при коэффициенте эффективности +30».

У «Валенсии» лучшим стал американский разыгрывающий Омари Мур — 21 очко, четыре подбора, четыре передачи, два перехвата и три потери при коэффициенте эффективности «+27».

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
