«Барселона» обыграла «Валенсию» в Евролиге

В пятницу, 10 октября, в Испании на стадионе «Палау Блауграна» состоялся матч 3-го тура Евролиги в сезоне-2025/2026, в котором каталонская «Барселона» принимала «Валенсию». В битве двух испанских команд игроки «Барселоны» вышли победителями со счётом 108:102 (26:25; 22:24; 30:26; 30:27).

Лучшим в составе победителей американо-сербский защитник Кевин Пантер, набравший по ходу матча 27 очков, сделавший один подбор, шесть передач и две потери при коэффициенте эффективности +30».

У «Валенсии» лучшим стал американский разыгрывающий Омари Мур — 21 очко, четыре подбора, четыре передачи, два перехвата и три потери при коэффициенте эффективности «+27».