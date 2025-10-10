Скидки
Барселона — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

Бавария — Жальгирис, результат матча 10 октября 2025, счет 70:98, Евролига – 2025/2026

«Жальгирис» разгромил «Баварию» в Евролиге
Комментарии

В пятницу, 10 октября, на немецком стадионе «БМВ Парк» состоялся матч 3-го тура Евролиги в сезоне-2025/2026, в котором встречалась местная «Бавария» и литовский «Жальгирис». Мюнхенские баскетболисты проиграли с разгромным счётом 70:98 (20:26; 13:19; 24:23; 13:30).

Евролига . Регулярный чемпионат. 3-й тур
10 октября 2025, пятница. 21:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
70 : 98
Жальгирис
Каунас, Литва
Бавария: Да Силва, Ратэн-Мэйс, Гиффей, Кратцер, Jessup, Лучич, Обст, Йович, Холлац, Майк, Маккормак, Болдуин
Жальгирис: Уильямс-Госс, Франсиско, Райт, Браздейкис, Тубелис, Ло, Sleva, Бирутис, Rubstavicius, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас

В составе «Баварии» отличился немецкий защитник Андреас Обст — 15 очков, два подбора, четыре передачи и три потери при коэффициенте эффективности «+18».

У «Жальгириса» лучшим стал французский разыгрывающий Сильвен Франсиско — 19 очков, три подбора, семь передач, один перехват, один блок-шот и одна потеря при коэффициенте эффективности «+27».

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Комментарии
