«Жальгирис» разгромил «Баварию» в Евролиге

В пятницу, 10 октября, на немецком стадионе «БМВ Парк» состоялся матч 3-го тура Евролиги в сезоне-2025/2026, в котором встречалась местная «Бавария» и литовский «Жальгирис». Мюнхенские баскетболисты проиграли с разгромным счётом 70:98 (20:26; 13:19; 24:23; 13:30).

В составе «Баварии» отличился немецкий защитник Андреас Обст — 15 очков, два подбора, четыре передачи и три потери при коэффициенте эффективности «+18».

У «Жальгириса» лучшим стал французский разыгрывающий Сильвен Франсиско — 19 очков, три подбора, семь передач, один перехват, один блок-шот и одна потеря при коэффициенте эффективности «+27».