Евролига: результаты матчей 3-го тура 10 октября
В пятницу, 10 октября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности поклонники европейского баскетбола могли увидеть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Евролига. Результаты встреч 10 октября:
«Фенербахче» — «Црвена Звезда» — 81:86;
«Олимпиакос» — «Дубай» — 86:67;
«Бавария» — «Жальгирис» — 70:98;
«Барселона» — «Валенсия» — 108:102.
10 октября 2025, пятница. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
81 : 86
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Фенербахче: Бирсен, Болдуин, Уилбекин, Мелли, Хортон-Такер, Махмутоглу, Биберович, Битим, Янтунен, Холл, Колсон, Берч
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Miljenovic, Давидовац, Картер, Калинич, Izundu, Мотеюнас, Нвора, Оджелей, Монеке, дос Сантос
10 октября 2025, пятница. 21:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
86 : 67
Дубай
Дубай, ОАЭ
Олимпиакос: Нтиликина, Уорд, Ларенцакис, Ли, Везенков, Папаниколау, Netzipoglou, Дорси, Питерс, Милутинов, Адетокунбо, Холл
Дубай: Dangubic, Бэйкон, Абасс, Препелич, Дав. Бертанс, Шанлы, Кабенгеле, Райт, Петрушев, Анджушич, Каменьяш
10 октября 2025, пятница. 21:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
70 : 98
Жальгирис
Каунас, Литва
Бавария: Да Силва, Ратэн-Мэйс, Гиффей, Кратцер, Jessup, Лучич, Обст, Йович, Холлац, Майк, Маккормак, Болдуин
Жальгирис: Уильямс-Госс, Франсиско, Райт, Браздейкис, Тубелис, Ло, Sleva, Бирутис, Rubstavicius, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас
10 октября 2025, пятница. 21:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
108 : 102
Валенсия
Валенсия, Испания
Барселона: Пантер, Marcos, Cale, Норрис, Веселы, Брисуэла, Саторански, Эрнангомес, Фалл, Клайберн, Шенгелия, Парра
Валенсия: Бадио, Taylor, Пуэрто, Рьюверс, Прадилья, де Ларреа, Мур, Сако, Томпсон, Костелло, Nogues, Сестина
По итогам трёх туров в сезоне-2025/2026 в Евролиге осталась лишь одна команда, не потерпевшая ни одного поражения, — литовский «Жальгирис». Также есть единственный коллектив, не одержавший ни одной победы, — «Баскония».
