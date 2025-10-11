Евролига: результаты матчей 3-го тура 10 октября

В пятницу, 10 октября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности поклонники европейского баскетбола могли увидеть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Евролига. Результаты встреч 10 октября:

«Фенербахче» — «Црвена Звезда» — 81:86;

«Олимпиакос» — «Дубай» — 86:67;

«Бавария» — «Жальгирис» — 70:98;

«Барселона» — «Валенсия» — 108:102.

По итогам трёх туров в сезоне-2025/2026 в Евролиге осталась лишь одна команда, не потерпевшая ни одного поражения, — литовский «Жальгирис». Также есть единственный коллектив, не одержавший ни одной победы, — «Баскония».