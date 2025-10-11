Скидки
Главная Баскетбол Новости

Стало известно, желает ли Дончич, чтобы Леброн оставался в «Лейкерс» — источник

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич и атакующий защитник команды Остин Ривз нравится выступать в одном клубе с лёгким форвардом Леброном Джеймсом. Оба спортсмена желают, что ветеран продолжил выступать за «озёрников». Об этом информирует ESPN со ссылкой на источники.

По данным издания, Дончич и Ривз не спрашивали Джеймса, когда он намерен завершить карьеру, чтобы проявить уважение к его решению. При этом Дончич, который в детстве восхищался игрой Леброна, считает, что Джеймс будет оставаться ключевой фигурой в борьбе за успехи клуба уже сейчас.

Также отмечается, что словенец спокойно относится к возможному ажиотажу, который сопровождает Леброна на заключительном этапе карьеры. Источники напоминают, что Дончич уже сталкивался с подобной ситуацией — в свой дебютный сезон в НБА он играл вместе с Дирком Новицки, для которого тот год стал последним в карьере. Лука счёл то время бесценным опытом.

Леброн в прямом эфире подстриг дреды стримера Kai Cenat:

