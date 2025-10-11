Близкий к Леброну Джеймсу источник высказался о будущем игрока в НБА

Информацией о будущем лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в НБА в настоящий момент не обладает никто. Об этом рассказал источник, близкий к ветерану калифорнийской команды. Пока неясно, станет ли 23-й сезон для 40-летнего Джеймса прощальным или он продолжит карьеру и после него.

«Все пытаются предсказать, когда он завершит карьеру, но на самом деле этого не знает никто», — приводит слова источника ESPN.

Профессиональную карьеру Леброн начинал в 2003 году. В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джеймс принял участие в 75 матчах (включая плей-офф), где в среднем набирал 24,5 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал восемь результативных передач.

40-летний Леброн показал актуальную физическую форму: