Леброн Джеймс ответил на вопрос по поводу завершения карьеры

Леброн Джеймс ответил на вопрос по поводу завершения карьеры
Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что старается не зацикливаться на прошедших сезонах и не строит долгосрочных планов.

«Не переживаю о вчерашнем и не пытаюсь сосредоточиться на том, что ждёт впереди. Главное — оставаться в настоящем. Потому что, как я уже говорил, я не знаю, когда всё закончится, но точно понимаю, что продолжаться это будет не так долго. Так что я должен оставаться здесь и сейчас», — приводит слова Джеймса ESPN.

Леброн — четырёхкратный чемпион НБА. Игрок четырежды получал награду MVP и столько же раз становился самым ценным игроком финальных серий. 21 раз принимал участие в Матче всех звёзд североамериканской лиги.

