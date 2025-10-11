Стало известно, когда Леброн впервые столкнулся с травмой в межсезонье – Чарания

Авторитетный инсайдер Шэмс Чарания поделился подробностями относительно травмы лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Ранее сообщалось, что 40-летний ветеран столкнулся с воспалением седалищного нерва.

«По моим данным, эта травма Леброна — проблема с нервом — впервые проявилась в конце июля-начале августа, во время тренировок на площадке. Прошло уже два с половиной месяца, и ему всё это время приходится с этим справляться и контролировать ситуацию. Даже до медиа-дня «Лейкерс» 29 сентября и начала тренировочного лагеря, как я узнал, Леброн практически не занимался баскетболом больше месяца. Для него это была обычная летняя рутина, он человек привычки, мы это знаем по тому, как он поддерживает своё тело.

Поэтому тот факт, что он пропускает старт сезона и впервые в карьере не сыграет в матче открытия, показывает, что как он сам, так и «Лейкерс» понимают — ему нужно больше времени, чтобы прийти в форму, набрать оптимальное состояние и вернуться к привычному уровню готовности. Сейчас этого ещё нет», — сказал Чарания в эфире ESPN.

40-летний Леброн показал актуальную физическую форму: