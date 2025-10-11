Эксперт наглядно показал эволюцию бросков в НБА за последние 20 лет

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кирк Голдсберри представил инфографику, на которой наглядно показана эволюция бросковой активности в североамериканской лиге в период с 2005 по 2025 годы с акцентом на различные атакующие позиции.

Инфографика Фото: Социальные сети Кирка Голдсберри

Эксперт на примере 300 ключевых позиций на площадке продемонстрировал постепенный уход от средних бросков.

Напомним, регулярный сезон-2025/2026 стартует в ночь на 22 октября. Откроют сезон матч между «Оклахома-Сити Тандер» и «Хьюстон Рокетс», а затем на паркет выйдут «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз».