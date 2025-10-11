Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Уралмаш. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Работаем». Егор Дёмин рассказал о шагах после травмы перед своим первым сезоном в НБА

«Работаем». Егор Дёмин рассказал о шагах после травмы перед своим первым сезоном в НБА
Аудио-версия:
Комментарии

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин сообщил, что уже полностью включился в тренировочный процесс команды. Ранее стало известно, что минувшим летом у баскетболиста была диагностирована травма подошвенной фасции.

«Полностью вернулся в командный тренировочный процесс. Наш визит в Макао — большой и важный этап подготовки к сезону. Работаем», — написал Дёмин в своём телеграм-канале, приложив фотографии с тренировочной сессии.

Егор Дёмин

Егор Дёмин

Фото: Из личного архива Егора Дёмина

Егор Дёмин

Егор Дёмин

Фото: Из личного архива Егора Дёмина

Отметим, что по словам генерального менеджера «Бруклина» Шона Маркса, эта травма была вызвана накопившейся нагрузкой, а не каким-то конкретным игровым моментом.

Напомним, что регулярный сезон-2025/2026 НБА стартует в ночь на 22 октября. «Нетс» сыграют свой первый матч в ночь на 23 октября с «Шарлотт Хорнетс». Ранее «Чемпионат» подробно проанализировал возможные последствия этой травмы для Дёмина.

Сейчас читают:
У Егора Дёмина травма перед стартом сезона НБА. Насколько всё плохо и стоит ли переживать? У Егора Дёмина травма перед стартом сезона НБА. Насколько всё плохо и стоит ли переживать?
Егор Дёмин может начать с низших лиг НБА. Это нормальный путь — не переживаем Егор Дёмин может начать с низших лиг НБА. Это нормальный путь — не переживаем
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android