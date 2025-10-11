«Работаем». Егор Дёмин рассказал о шагах после травмы перед своим первым сезоном в НБА

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин сообщил, что уже полностью включился в тренировочный процесс команды. Ранее стало известно, что минувшим летом у баскетболиста была диагностирована травма подошвенной фасции.

«Полностью вернулся в командный тренировочный процесс. Наш визит в Макао — большой и важный этап подготовки к сезону. Работаем», — написал Дёмин в своём телеграм-канале, приложив фотографии с тренировочной сессии.

Егор Дёмин Фото: Из личного архива Егора Дёмина

Отметим, что по словам генерального менеджера «Бруклина» Шона Маркса, эта травма была вызвана накопившейся нагрузкой, а не каким-то конкретным игровым моментом.

Напомним, что регулярный сезон-2025/2026 НБА стартует в ночь на 22 октября. «Нетс» сыграют свой первый матч в ночь на 23 октября с «Шарлотт Хорнетс». Ранее «Чемпионат» подробно проанализировал возможные последствия этой травмы для Дёмина.